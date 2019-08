Tanzanie : 62 personnes tuées dans l'explosion d'un camion-citerne qu'elles tentaient de siphonner

Le drame a suscité une vive émotion dans le pays, artistes, sportifs, politiques et simples citoyens multipliant les messages de compassion aux victimes. "J'adresse mes condoléances à tous ceux qui sont affectés, en particulier aux familles des victimes et je prie Dieu pour que ces victimes reposent en paix et que les blessés se rétablissent vite", a réagi le président tanzanien John Magufuli dans un communiqué diffusé par la présidence. Le chef de l'Etat s'est aussi dit "très choqué que les gens se ruent sur des véhicules accidentés pour piller leur cargaison".