Tanzanie : à la découverte du cratère du Ngorongoro

Nous partons en Afrique pour un safari, en Tanzanie. Direction le cratère du Ngorongoro, un lieu magique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est un refuge naturel pour des dizaines de milliers d'animaux sauvages. Une terre où la nature reste souveraine, où l'homme n'est qu'un visiteur. Un voyage étonnant, dans lequel se lancent plus de 140 000 touristes chaque année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.