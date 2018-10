Tara Farès, l'ex-miss aux 2 millions de fans abattue en pleine rue : "Son seul crime, c’était d’avoir choisi la vie"

"Où va l’Irak" une question que se pose une partie de la jeunesse irakienne alors que récemment, trois femmes engagées sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Mercredi passé, la mission de l'ONU en Irak s'était déjà alarmée de la mort de Souad al-Ali. Egalement tuée par balles, elle était une militante des droits de l'Homme. Et le mois dernier, deux femmes travaillant dans le monde de la mode à Bagdad sont aussi décédées, comme le relève CNN. Rafeef al-Yaseri surnommée la "Barbie de l’Irak", a été tuée à son domicile le 16 août. Travaillant dans la chirurgie plastique, elle organisait des programmes nationaux spécialisés dans les affaires médicales pour les femmes. Et, une semaine plus tard, Rasha al-Hassan, propriétaire et directrice d’un centre de beauté, était retrouvée morte chez elle. Des morts inexplicables, et qui ont poussé le premier ministre à demander l’ouverture d’une enquête.