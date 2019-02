Taxe sur les GAFA : l'OCDE comme seule issue ?

Le ministre de l'Economie et des finances l'a bien compris et c'est pourquoi, il tente depuis des mois de convaincre ses homologues européens. Bruno Le Maire s'est d'abord tourné vers l'Allemagne. Après de longues discussions un accord à minima a été trouvé, officiellement pour pouvoir inclure les plus récalcitrants, avant tout l'Irlande. Paris et Berlin ont donc proposé début décembre de taxer le chiffre d'affaires - et non les bénéfices comme le souhaitait la France - à hauteur de 3%. L'Allemagne a également obtenu de limiter cette impôt à la vente de publicités en ligne.





Un ultimatum a été posé pour cette version édulcorée : le prochain Conseil européen prévu le 12 mars, pour une entrée en vigueur en 2021. Mais les choses ne semblent pas gagner. L'Irlande, le Danemark et la Suède s'y opposent toujours, les pays nordiques souhaitant une taxe sur les bénéfices et non sur les chiffre d'affaires. En visite à Stockholm le 5 février, Bruno Le Maire a une fois de plus reçu une fin de non-recevoir.





Le 26 février, le ministre a tenté cette fois sa chance en Irlande. Son homologue irlandais, Paschal Donohoe, lui a répondu de son côté - comme par le passé - que la fiscalité du numérique ne pouvait se régler au niveau européen mais qu'il devait se régler au niveau international, au sein de l'OCDE. "Nous avons obtenu beaucoup de résultats sur les réformes fiscales au sein de l'OCDE et je suis engagé à faire de même sur la question du numérique", avait-il déjà lâché lors du forum de Davos.