Taxes américaines : le coup de fil "terrible" entre Trump et Macron

Ces droits de douane ont augmenté de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne ainsi que du Canada et du Mexique. Une offensive inédite dans l'histoire économique mais aussi diplomatique récente qui sera évoquée à nouveau mercredi, au Canada, à l'occasion du G7, en présence des deux dirigeants. "Les négociations seront compliquées par la position américaine", a d'ailleurs reconnu l'Elysée ce lundi. Un euphémisme dans ce contexte alors que le Canada et l'Europe ont décidé de riposter en appliquant à leur tour des taxes sur des importations américaines.





"Le défi est d'essayer de préserver une forme d'unité à l'intérieur du G7 et vis-à-vis de l'extérieur, mais il ne faut pas hésiter à exprimer de manière ferme et forte les intérêts de la France et de l'Europe", a également averti l'Elysée à l'AFP ce lundi. Reste à savoir si le face à face entre Emmanuel Macron, prévu à l'agenda, aura la même teneur que leur conversation téléphonique.