Taxes : Donald Trump s'attaque au vin français, mais que disent les chiffres ?

Aux Etats-Unis, les taxes varient entre 5,3 et 14,9 cents par bouteille, en fonction de la nature du vin et du degré d'alcool, selon la Commission américaine du commerce international. En Europe, elles vont de 11 à 29 cents. Entre 2007 et 2018, les importations de vin américain ont malgré tout progressé de 200% en France, et l'Europe est de loin le premier marché d'exportation pour les produits américains, selon les Douanes françaises. Quant aux Etats-Unis, ils reconnaissent les marques déposées mais pas les appellations d'origine, ce qui constitue un frein pour les produits français.





Donald Trump a estimé que "la personne au sein de l'Union européenne en charge de la fiscalité déteste les Etats-Unis plus que n'importe qui au monde". Et d'ajouter que "toutes les semaines on voit qu'ils s'en prennent à Facebook et Apple et à toutes ces entreprises" américaines du secteur des hautes technologies, en référence notamment aux velléités européennes de taxer Facebook, Google et autres multinationales du numérique non plus en fonction de leur présence physique sur le territoire européen, mais de là où elles enregistrent leurs revenus. Toutefois, le président américain a reconnu qu'"à l'évidence, il se passe quelque chose en matière de monopole", alors les géants technologiques américains sont aussi dans le viseur des régulateurs américains, qui les soupçonnent de pratiques anticoncurrentielles.