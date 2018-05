Violation de brevet : Samsung condamné à payer 533 millions de dollars à Apple

En 2011, un premier procès avait tranché en faveur d'Apple et Samsung avait alors été condamné à payer 400 millions de dollars au groupe américain, mais la société sud-coréenne avait contesté ce verdict. Sept ans plus tard, le jugement rendu est encore plus sévère. Dans ce nouveau procès, Apple réclamait un peu plus d'un milliard de dollars et Samsung était disposé à dédommager son concurrent à hauteur de 28 millions.





Le jury devait déterminer si les éléments de design copiés par Samsung justifiaient le versement de la totalité des bénéfices engrangés avec le modèle de smartphone litigieux ou seulement d'une partie de cette somme car il ne s'agit que de composants.