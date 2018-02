Teddy Riner devient ambassadeur de l'Unicef pour la France

Teddy Riner, le plus grand champion de judo de l'histoire, a décidé de mettre cette notoriété planétaire au service des enfants. Il vient en effet d'être nommé ambassadeur de l'Unicef. Mais avant sa prise de fonction, le judoka français a tenu à se rendre au Togo.



