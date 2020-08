"Je ne m’y attendais pas" : un Français expatrié à Bamako raconte le coup d'Etat

La situation politique reste tendue au Mali au lendemain du coup d’Etat qui a chassé du pouvoir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la nuit de mardi à mercredi, "IBK" a annoncé sa démission, celle du gouvernement et la dissolution de l’Assemblée nationale. Depuis, les frontières du pays sont fermées, les militaires putschistes sont au pouvoir et appellent à une transition politique civile qui devrait mener à des élections générales "dans un délai raisonnable".

Certains endroits de la ville sont néanmoins encore marqués par les manifestations de la veille en soutien au coup d’Etat. Des barricades sont encore présentes dans les rues et des commerces ont été pillés. "C’est bien regrettable, mais les gens deviennent incontrôlables quand il y a des mouvements de foule comme ça", soupire Thierry Bocoum. Des maisons ont aussi été cassées et vidées, "mais ce sont essentiellement celles des responsables politiques" d'après le restaurateur. Très vite, les forces de sécurité sont intervenues : "Elles étaient sur tous les fronts pour ramener les choses à la normale".

Thierry Bocoum garde donc son calme : "Tout s'est passé en douceur, il n’y a pas eu de mort ni de blessé et je me sens en sécurité". Même s’il ne s’attendait pas à ce putsh, il reconnaît qu'il y a "une crise socio-politique et un manque de dialogue entre l’opposition et l’ancien président" depuis maintenant plusieurs mois. "Il y a souvent des manifestations sur la voie publique, comme dans tous les pays démocratiques", souligne le Francilien.