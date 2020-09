"Ce pays n'a rien appris" : le Liban, entre effroi et colère, après l'incendie au port de Beyrouth

"Ça suffit !" Deux mots qui témoignent du désarroi et de la colère des Libanais. Le 4 août dernier, une double explosion meurtrière détruisait le port de Beyrouth, faisant 192 morts et 6500 blessés et laissant une large partie de la capitale sinistrée. Un peu plus d'un mois après ce drame, un énorme incendie s'est déclaré, jeudi 10 septembre, non loin du lieu où s'était produite l'explosion, cinq semaines plus tôt. D'épaisses colonnes de fumée noire étaient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. L'armée libanaise a indiqué que le gigantesque brasier a touché "un entrepôt où sont stockés des bidons d'huile et des roues de voiture".

"On était en train de travailler, et soudain il y a eu des cris, pour nous dire de sortir", a raconté Haitham, un des employés de l'entrepôt endommagé. "Il y avait des travaux de soudure en cours, puis les flammes se sont déclarées, on ne sait pas ce qu'il s'est passé". Selon des "informations préliminaires", des "réparations" étaient menées avec une scie électrique, dont les "étincelles" ont entraîné "le déclenchement d'un incendie", a annoncé le ministre des Transports et des Travaux publics Michel Najjar. "L'incendie d'aujourd'hui pourrait être un acte de sabotage intentionnel, ou le résultat d'une erreur technique (...) ou d'une négligence", a indiqué le président Michel Aoun, précisant que "les responsables (devront) rendre des comptes".