Tempête aux Philippines : l'appel aux dons du Secours Populaire, le bilan s'alourdit à 240 morts

Tembin, qui s'est abattue sur l'archipel vendredi, a frappé moins d'une semaine après le passage d'une autre tempête tropicale, Kai-Tak, qui a dévasté le centre des Philippines, y faisant 54 morts et 24 disparus. En 2013, Haiyan, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait frappé les îles du centre des Philippines, fait plus de 7.350 morts ou disparus, et privé de logement plus de quatre millions d'habitants.