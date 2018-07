Tempête chez CBS : le patron de la chaîne américaine accusé de harcèlement sexuel

Toutes témoignent dans un article de Ronan Farrow, fils de l'actrice Mia Farrow et du réalisateur Woody Allen, déjà auteur des révélations sur l'affaire Weinstein. Trois prennent la parole à visage découvert, comme l'actrice Illeana Douglas ("Six Feet Under") qui raconte avoir été "embrassée violemment" lors d'un rendez-vous professionnel. Quelques semaines plus tard, elle perdait son rôle dans une comédie alors en tournage et pas encore diffusée. S'il reconnaît avoir tenté de l'embrasser, Leslie Moonves rejette toute accusation de harcèlement sexuel. "J'ai toujours compris et respecté le fait que "non" voulait dire "non" et je me suis tenu à ce principe", a-t-il déclaré dans un communiqué, affirmant qu'il n'avait "jamais utilisé [sa] position pour causer du tort à la carrière de quelqu'un ou l'entraver".