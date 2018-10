Tempête méditerranéenne : trois personnes disparues en Grèce

En Grèce, des torrents de boue ont envahi les rues de plusieurs villages et stations balnéaires, piégeant des automobilistes dans leur voiture. Un couple âgé et un jeune homme sont toujours portés disparus dans l'île d'Eubée, près de Mantoudi. La tempête se déplace désormais vers la Turquie ce dimanche soir, où l'on signale déjà de fortes pluies et des inondations.



