Tempête Pabuk : la Thaïlande en alerte, des centaines de touristes bloqués

"Pabuk", qui désigne un poisson-chat géant en Lao, est la première tempête tropicale à frapper le golfe de Thaïlande en dehors de la saison de la mousson depuis environ 30 ans. Elle s'est renforcée ces dernières heures avec des vents soufflants à 75 km/h et des vagues pouvant atteindre cinq mètres.





Toutes les îles du golfe, notamment Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao, "seront touchées, car Pabuk est immense", a déclaré Phuwieng Prakhammintara, directeur du centre météorologique thaïlandais. Après avoir touché le golfe de Thaïlande, Pabuk devrait perdre en intensité au-dessus de la mer d'Andaman. La tempête devrait néanmoins causer de fortes pluies dans les stations touristiques de Krabi et de Phuket, puis au dessus du parc national de Similan, un paradis pour les plongeurs. De grosses perturbations sont également attendues dans les provinces de Pattani, Narathiwat et Yala, limitrophes de la Malaisie.





Le pire est attendu vendredi dans la soirée mais, d'après les météorologistes, il est peu probable qu'elle se transforme en typhon. "Nous nous attendons tout de même à des vagues pouvant atteindre jusqu'à sept mètres près du cœur de la tempête. Normalement, dans le golfe de Thaïlande, il n'y a que des vagues d'une hauteur de deux mètres", a précisé le directeur du centre météorologique.





Lors d'un point presse, il a ajouté qu'"il est difficile de prédire la gravité de la tempête. Les gens devraient donc se conformer aux recommandations des autorités".