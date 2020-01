Attaque de l'ambassade américaine à Bagdad : ce qu'il faut savoir de l'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran

Cette situation a provoqué un nouveau conflit ouvert entre l'Iran et les Etats-Unis. Le guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, a condamné mercredi "la malveillance des Etats-Unis", qui ont mené des frappes de représailles dimanche en Irak, tandis que le président américain Donald Trump dénonçait mardi l'influence iranienne dans l'attaque de l'ambassade américaine et annonçait de nouveaux renforts de troupes. Retour sur ces événements à l'origine de l'escalade entre les deux pays.

La coalition antidjihadiste menée par les Etats-Unis a annoncé vendredi 27 décembre qu'une attaque à la roquette avait visé une base militaire irakienne à Kirkouk. Une trentaine de roquettes auraient été tirées, touchant notamment un dépôt de munitions. Un sous-traitant américain a été tué par ces tirs, qui ont également blessé plusieurs militaires américains ainsi que des membres du personnel irakien. Depuis fin octobre, 12 attaques de ce type ont été perpétrées. Si elles n'ont pas été revendiquées, les Etats-Unis ont accusé les factions pro-Iran qui agissent en Irak.

Dimanche 29 décembre, l'armée américaine a annoncé avoir frappé cinq bases, en Irak et en Syrie, des brigades du Hezbollah, proche du Hezbollah pro-iranien. Ces frappes menées par des F-15 avaient pour objectif "d'affaiblir les capacités [du groupe armé] à mener de futures attaques contre les forces de la coalition". Elles ont fait au moins 25 morts et 51 blessés, selon un bilan communiqué par le Hachd. Quelques heures plus tard, quatre nouvelles roquettes se sont abattues sur une base abritant des soldats américains près de Bagdad, sans faire de victime.

L'Iran a dénoncé lundi une atteinte "à l'indépendance et à la souveraineté" de l'Irak, rappelant en outre le rôle du Hachd dans la lutte contre l'Etat islamique. Les autorités irakiennes, déjà affaiblies par une révolte populaire débutée en octobre et inquiètes de voir leur territoire se transformer en terrain d'affrontement entre les Etats-Unis et l'Iran, ont jugé de leur côté que les frappes américaines "contreviennent aux règles d'engagement de la coalition" et que le gouvernement irakien devrait "revoir ses relations" avec les Etats-Unis. Ces derniers ont répondu en indiquant avoir demandé à plusieurs reprises aux forces irakiennes de protéger les intérêts américains contre ces attaques sur leur sol.