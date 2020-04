Tensions au Liban : affrontements entre l'armée et des manifestants dans plusieurs grandes villes

En pleine pandémie de coronavirus, la contestation ne faiblit pas au Liban. De nouveaux heurts ont opposé, mardi 28 avril à Tripoli, la capitale du nord du pays, l'armée à des manifestants dénonçant une inflation galopante et une dépréciation sans précédent de la monnaie nationale. Face à la crise économique inédite depuis la fin de la guerre civile, le pays est marqué par une mobilisation populaire depuis l'automne dernier contre le pouvoir accusé de corruption et d'incompétence.

Dans la journée, Tripoli, la deuxième ville du pays, a été le théâtre de violences. Des centaines de jeunes ont saccagé et incendié une demi-douzaine de banques, arraché les pavés des trottoirs pour les lancer sur l'armée et incendié deux véhicules militaires. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc.

Le Premier ministre Hassan Diab a reconnu "une aggravation à une vitesse record de la crise sociale", assurant "comprendre le cri des gens", mais a également rejeté "tout vandalisme", lors d'une réunion du gouvernement. Il a dans le même temps dénoncé les "intentions malveillantes en coulisses". Son ministre de l'Économie, Raoul Nehmé, a fait état d'une hausse de 55 % des prix sans préciser la période correspondante. Le gouvernement affirme travailler sur un plan de relance économique n'ayant toujours pas été finalisé.

La crise économique a été le principal catalyseur en octobre 2019 d'un soulèvement inédit contre une classe politique inchangée depuis des décennies et accusée de corruption et d'incompétence. Elle s'est amplifiée avec l’interdiction par les banques de tout virement à l'étranger et la mise en place de restrictions draconiennes sur les retraits en dollars, suspendus totalement en mars. Les banques sont accusées par la rue de complicité avec le pouvoir et d'avoir contribué à l'endettement public effréné et la faillite de l'Etat.