Tensions à Jersey : des bateaux français et anglais se télescopent volontairement

Un accident qui en dit long. Deux bâtiments de pêche anglais et français se sont volontairement télescopés ce jeudi lors d'une manifestation au large de l'île de Jersey. Les images de la vidéo diffusée par ITV News montre les deux bateaux modifier leur trajectoire, se heurter légèrement puis s'éloigner, sans dommage apparent. Bien que relativement mineur, cet événement met en avant les tensions croissantes entre la France et le Royaume-Uni. En effet, depuis plusieurs jours, les deux pays s'écharpent sur fond d'accord de pêche post-Brexit.

Or, en fin de semaine dernière, le Royaume-Uni a fait part de sa volonté d'introduire de nouvelles clauses "non prévues" pour la délivrance de ces précieux documents. Selon le ministère français de la Mer, ces nouvelles exigences "qui n'ont pas été concertées, discutées ni notifiées avant" portent principalement sur la modification des zones de pêche et la limitation des mouvements au sein des eaux de Jersey, territoire dépendant de la couronne britannique.

En début d'après-midi, les navires de pêche frondeurs ont commencé à quitter les eaux de Jersey. "Maintenant, c'est aux ministres de s'arranger. Nous, on va plus pouvoir faire grand-chose", a déclaré Ludovic Lazaro, pêcheur de Granville (Manche). "La démonstration de force est faite. C'est le politique qui doit prendre le relais", a confirmé Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie. "Ce n'est pas aux pêcheurs d'aller faire un blocus de Jersey pour obtenir ce qu'ils veulent", a-t-il ajouté. "Maintenant, si on n'obtient pas gain de cause, il faut que la ministre coupe la lumière".