Libye : qui est le maréchal Haftar, ce va-t-en-guerre de 75 ans à la conquête de Tripoli ?

Il participe à la guerre tchado-libyenne (1978-1987) à la tête d'une unité mais est fait prisonnier à Ouadi Doum, sur la bande d'Aouzou, à la frontière du Tchad. Il est alors lâché par Kadhafi, qui affirme que le général ne fait pas partie de son armée. Les Américains parviennent à le libérer de prison lors d'une opération qui reste aujourd'hui encore une énigme, et lui accordent l'asile politique. Aux Etats-Unis, il rejoint le mouvement de l'opposition libyenne. Après plus de vingt ans d'exil, Khalifa Haftar retourne en mars 2011 à Benghazi. Peu après la chute de Kadhafi tué en octobre 2011, environ 150 officiers et sous-officiers le proclament chef d'état-major, une nomination jamais officialisée.





Selon ses détracteurs, cet homme de 75 ans doit ses succès militaires au soutien, non déclaré, de pays étrangers. Parmi eux : les Emirats arabes unis, l'Egypte ou encore la France et plus récemment l'Arabie saoudite. Sa reprise du sud du pays fait partie de ces succès : bête noire des islamistes, le maréchal a réussi en 2017 à mettre la main sur la région orientale après une opération déclenchée en 2014 et baptisée "Dignité", contre les groupes djihadistes à Benghazi, la grande ville de l'est.





Plusieurs officiers de la région orientale rallient alors sa force paramilitaire, autoproclamée "Armée nationale libyenne" (ANL) qui réussit à prendre le contrôle de Benghazi. Pour réaffirmer son statut d'homme fort, il annonce ensuite une offensive contre Derna, seule ville qui échappait à son contrôle en Cyrénaïque. Fin juin 2018, il annonce sa "libération" des groupes radicaux. Et en janvier dernier, il lance une opération pour conquérir le sud désertique riche en pétrole et s'empare sans combats de Sebha, chef-lieu du Sud, et d'un important champ pétrolier. Des victoires qui, peut-être, lui ont donné des ailes, le poussant à mettre le cap sur Tripoli ces derniers jours.