Tensions en Ukraine : un entretien entre Biden et Poutine prévu mardi

Un premier pas vers l'apaisement ? Alors que les relations Russo-Américaines connaissent une nouvelle dégradation, avec l'Ukraine en toile de fond, Joe Biden et Vladimir Poutine ont prévu de discuter du sujet. "Nous confirmons" que cet entretien aura lieu mardi 7 décembre, a déclaré samedi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse Interfax. L'échange aura lieu "dans la soirée" (en Russie) et sa durée sera "déterminée par les présidents eux-mêmes", a-t-il précisé dans la foulée à l'agence Ria Novosti.

La veille, vendredi, le président américain avait mis en garde la Russie, la menaçant de futures sanctions. "Je suis en train de préparer ce qui sera, je crois, l'ensemble d'initiatives le plus complet et le plus pertinent qui soit, pour rendre très, très difficile à M. Poutine de faire ce que les gens craignent qu'il fasse", a lancé le chef d'État américain. "Il y a une série d'outils à notre disposition. Bien sûr, des sanctions économiques sont une option", a, de son côté, ajouté la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki.

L'Ukraine est déchirée depuis 2014 par une guerre qui a fait plus de 13.000 morts entre Kiev et des séparatistes prorusses dans l'est du pays. Le conflit a démarré après l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée. Moscou a plusieurs fois démenti toute nouvelle velléité belliqueuse et a accusé les pays occidentaux de multiplier les "provocations", notamment en menant des exercices militaires en mer Noire, un espace que la Russie considère comme son pré carré.

La Russie - qui aurait massé des milliers d'hommes à sa frontière avec l'Ukraine - se préparerait à lancer "100 bataillons composés de groupes tactiques avec un effectif estimé à 175.000 hommes, ainsi que des chars, de l'artillerie et autres équipements", s'est alarmé, sous condition d'anonymat, un haut responsable américain auprès du Washington Post. Selon l'AFP, le Pentagone s'est d'ailleurs dit "très préoccupé par les preuves faisant état de plans de la Russie en vue d'actions agressives contre l'Ukraine".