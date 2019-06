Tensions entre les Etats-Unis et l'Iran : "Donald Trump s’est fait avoir à son propre jeu"

LCI : Quelle est la stratégie américaine vis-à-vis de l’Iran?





Nicole Bacharan : La stratégie de Donald Trump n’est pas construite. Il ne pense jamais au coup d’après et il est pris dans une contradiction. Ainsi, le président américain a toujours dit qu’il pouvait mettre la pression avec la meilleure armée du monde, il aime beaucoup menacer d’actions militaires. Sauf que fondamentalement il ne veut pas de guerre. A un moment ces deux stratégies ne peuvent pas aller ensemble. Pour menacer, il faut que ça reste crédible. Donc pour lui, les autres viendront négocier. Sauf que cette fois-ci, il s’est fait avoir à son propre jeu. Un jeu très dangereux. Si j’ai la conviction qu’il ne veut pas de guerre, je pense qu’il ne maîtrise plus l’engrenage qu'il a mis en place parce qu'il n’a pas pris en compte le risque de la réaction en face. Il pousse tellement la menace que de l’autre côté on peut avoir une interprétation erronée. Et réagir.





Quant à ses conseillers, John Bolton [conseiller à la sécurité] et Mike Pompeo [chef de la diplomatie américaine], ce sont des faucons. Bolton est un néo-conservateur très brutal et très naïf dans son interprétation du Moyen-Orient. Mais d’après ce qu’on dit, le président en aurait assez de lui, assez de se faire forcer la main vers une guerre. Si le conseiller à la sécurité est remercié dans les prochains jours ce sera, à mon avis, à cause de ces événements. Quant à Pompeo on le voit souvent s’avancer trois pas en avant vers le conflit avant d’être rattrapé par Donald Trump, qui est le décideur.









LCI : Et maintenant, à quoi faut-il s’attendre ?





Nicole Bacharan : Au fond je pense que ni les Iraniens ni les Américains n’ont d’intérêt dans cette guerre. Comme expliqué précédemment, Donad Trump ne veut pas la faire. En plus, j’estime que les Européens ne suivraient pas. Car ils ne vont pas se ranger derrière les Etats-Unis après avoir tenté de sauver l’accord iranien. En ce qui concerne l’Iran, a-t-il quelque-chose à gagner? Je suis persuadée que non. L’enjeu du pays est purement économique, diplomatique et de prestige dans la région. Côté alliés, ils seraient eux aussi bien seuls, les Russes n’auraient clairement pas les moyens de les soutenir dans une déclaration militaire.





Après, les Américains ont mobilisé 1500 militaires en plus sur leurs bases et porte-avions dans la région, et s'apprêtent à en ajouter 1000 de plus. Évidemment, plus la présence militaire est grande, plus il y a de risques d'aller vers le conflit.