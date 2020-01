Tensions entre les Etats-Unis et l'Iran : "La mort du général Soleimani renforcera la régime iranien"

Le général iranien Qassem Soleimani, vient d’être assassiné par une frappe aérienne américaine. Comment expliquer ce geste et quelles en seront les conséquences ? Thomas Flichy de La Neuville, professeur d’histoire des civilisations orientales, chercheur associé à Oxford, auteur de "Histoire de la puissance persane" et titulaire de la chaire de géopolitique de Rennes School of Business, décrypte cet événement. Pour lui, "la mort du général Soleimani renforcera la régime iranien".

Comment expliquer la soudaine décision du président Trump ?

Le Président Trump est soumis depuis plusieurs mois à la pression de groupes d’intérêts l’appelant à une frappe aérienne sur le sol iranien. Or le président américain – conscient des désastres générés par l’interventionnisme militaire à outrance - souhaite à l’inverse retirer les États-Unis des affaires du monde. C’est la raison pour laquelle il a demandé à ce que ses forces spéciales quittent la Syrie et a obtenu que l’essentiel des troupes américaines se retirent d’Irak. Le commandement militaire américain a résisté autant que possible aux ordres de la maison blanche en retardant la décapitation finale de Daech. Mais les pressions constantes auquel est soumis Donald Trump, l’ont amené à faire quelques concessions d’ordre symbolique. Celles-ci concernent essentiellement la question iranienne. En lieu et place d’une intervention armée en Iran, qui aurait mécaniquement débouché sur un nouvel échec militaire, Donald Trump s’en est tenu à l’assassinat ciblé du général iranien le plus emblématique. Surnommé le fantôme, Soleimani apparaissait régulièrement sur les divers théâtres moyen-orientaux où l’Iran était présent. Cette frappe a été calculée de façon à saisir l’opinion mondiale de stupeur, juste après le nouvel an, c’est à dire à un moment où la couverture médiatique des éléments internationaux est faible.