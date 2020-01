Frappes américaines à l'aéroport de Bagdad : le puissant général iranien Qassem Soleimani tué, ce qu'il faut savoir

Au moins neuf personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi lors du bombardement d'un convoi à l'aéroport de Bagdad, en Irak. Parmi les victimes, le général iranien Qassem Soleimani, émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes. Des frappes menées par Washington qui laissent craindre un embrasement dans la région, alors que les tensions sont au plus haut entre Etats-Unis et Irak.

Côté opposition, le chef démocrate de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants a déploré que Donald Trump n'ait pas notifié le Congrès américain du raid mené en Irak. "Cette frappe a eu lieu sans notification ni consultation avec le Congrès", a écrit dans un communiqué Eliot Engel. "Mener une action de cette gravité sans impliquer le Congrès soulève de graves problèmes légaux et constitue un affront aux pouvoirs du Congrès", a poursuivi l'élu de New York.

L'homme a déployé sa ruse dans l'Irak voisin. A chaque développement politique ou militaire dans ce pays, il a fait le déplacement, pour agir en coulisses et, surtout, en amont. Percée du groupe Etat islamique (EI), référendum d'indépendance au Kurdistan ou aujourd'hui formation d'un gouvernement... A chaque fois, il a rencontré les différentes parties irakiennes et défini la ligne à tenir, affirment différentes sources qui ont assisté à ces réunions, toujours tenues dans le plus grand secret.

La nouvelle a déjà fait bondir de plus de 4% les cours du pétrole. L'or noir iranien est déjà sous le coup de sanctions américaines et la montée en puissance de l'influence de Téhéran en Irak, deuxième producteur de l'Opep, fait redouter aux experts un isolement diplomatique et des sanctions politiques et économiques.

Quant aux Gardiens de la révolution, ils confirment la mort "d'un martyr" et convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. L'ex-chef des Gardiens de la révolution appelle à la "vengeance" contre les Etats-Unis. "Soleimani a rejoint nos frères martyrs mais notre revanche sur l'Amérique sera terrible". De son côté, le ministre iranien des affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, parle "d'une escalade stupide".

En Irak, sur la place Tahrir à Bagdad, des d'habitants sont descendus dans la rue, chantant et dansant, selon un photographe de l'AFP présent sur place. Des scènes de joies confirmées par des images diffusées par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, sur Twitter.