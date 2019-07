Donald Trump s'attaque à Theresa May après les fuites diplomatiques pointant son incompétence

A Londres, le gouvernement recherchait le ou les responsables. Qui a permis la publication de rapports confidentiels dans le Mail on Sunday ? Des données d'autant plus embarrassantes que, Kim Darroch, ambassadeur britannique à Washington, y qualifiait le locataire de la Maison Blanche d'"instable" et d'"incompétent".





Les câbles rédigés par le diplomate, dont certains remontent à 2017, n'étaient pas destinés à être révélés au public. Un enquête a été ouverte pour trouver l'origine de ces fuites mais aussi quelle est la motivation d'une telle publication, à deux semaines de la désignation d'un nouveau chef de gouvernement au Royaume-Uni.