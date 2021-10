Tensions France-Algérie : Emmanuel Macron "souhaite qu'il y ait un apaisement"

"Mon souhait est qu'il y ait un apaisement parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer", déclare le chef de l'État, appelant à "reconnaître toutes ces mémoires" et leur "permettre de cohabiter". "J'ai le plus grand respect pour le peuple algérien", assure-t-il.

Depuis sa prise de fonction, Emmanuel Macron a entrepris un travail de mémoire inédit sur cette guerre. Il a notamment commandé un rapport à l'historien Benjamin Stora et estime faire "un travail en profondeur avec la jeunesse française et franco-algérienne". "Nous nous disons des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes", affirme Emmanuel Macron au micro de France inter. "Je ne nous ai pas ménagés avec notre propre histoire. Il y a quelques années, cela avait produit quelques troubles et quelques réactions. J'ai été le plus franc possible avec notre histoire sur la question des Harkis, mais je continuerai ce travail."