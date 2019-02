Tensions militaires entre l'Inde et le Pakistan : que cache cette escalade ?

LCI : Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a très rapidement proposé des "négociations" avec l'Inde, rappelant que les deux pays disposaient de l'arme nucléaire. Est-ce-un gage de stabilité dans la région?





Charlotte Thomas : Nous avons deux puissances nucléaires, donc forcément ça change la donne. À mon sens, cet argument, utilisé très rapidement par le premier ministre pakistanais permet de souligner, pour faire court, que la responsabilité de cette escalade revient à l’Inde. C’est un moyen de rappeler qu’il y a des "lignes rouges", même si je n’aime pas l’expression, à ne pas dépasser. Et qu’il y a des données structurelles qui font qu’on ne peut pas aller au-delà.





LCI : Entre le contexte nucléaire et celui des élections, on peut donc espérer qu'il n'y aura pas d'escalade de la violence?





Charlotte Thomas : Je n'ai évidemment pas de boule de cristal donc il faut attendre de voir les développements qui vont arriver. Un seuil a été franchi, c’est certain. Mais il y a trop d’enjeux. Ceux que nous avons déjà cités mais aussi des enjeux économiques. La Chine par exemple est un partenaire privilégié du Pakistan, puisqu’elle a construit des infrastructures à hauteur de 46 milliards de dollars dans une province frontalière à celle où a eu lieu le bombardement indien. L’autre intérêt économique est national. Narendra Modi a été élu certes parce qu’il est nationaliste mais aussi parce qu’il a fait campagne sur ses bons résultats économiques. Et comme tout le monde le sait, le monde économique ne se réjouit pas des tensions militaires et des guerres.





Ensuite un pronostic est compliqué car les circonstances exactes sont très floues. Certes, nous savons que de part et d’autres, il y a un avion abattu. Ensuite nous savons qu’un pilote indien a été capturé, qui a d’ailleurs donné une interview en anglais, dans laquelle il dit qu’il est bien traité, qu’il est surpris. Mais pour le reste, les détails sont imprécis. L’armée indienne estime que son attaque au Pakistan a fait 300 morts. Mais Reuters [agence de presse internationale ndrl] parle d’un blessé. Et des sources locales disent même qu’il n’y a aucune victime. Car si ce camp d’entrainement a existé, il a été au cœur d’un tremblement de terre au début des années 2000.





Quoi qu'il en soit cette analyse est à prendre avec des précautions. S’il se passe un autre événement de la sorte, tout ce que je dis sera caduc. Mais dans l’état actuel des choses, on peut faire l’hypothèse que, maintenant que chacun a montré ses muscles et posé ses pions, tout ça sur fond de coordinations économiques et d'un contexte national bien précis, avec en plus le risque nucléaire, il y a de fortes chances qu’on en reste là.