Tensions Paris-Washington : la vice-présidente américaine Kamala Harris bientôt en visite en France

Kamala Harris et Emmanuel Macron "discuteront de l'importance de la relation transatlantique pour la paix et la sécurité dans le monde", a expliqué la Maison Blanche en annonçant la visite de la vice-présidente américaine à Paris les 11 et 12 novembre prochains. Cette visite officielle intervient alors que la relation entre la France et les États-Unis a été récemment mise à mal par l'affaire dite des sous-marins : la création d'un partenariat stratégique pour la zone indo-pacifique qui n'inclut pas Paris, assorti de l'annulation d'une commande australienne de submersibles, au profit des Américains.