Près de 1500 roquettes tirées sur Israël depuis Gaza en trois jours : qui finance ces armements ?

Quatre jours de violences, des dizaines de morts, des centaines de blessés et des pluies de roquettes - 1500 depuis lundi selon l'armée israélienne. Dans le regain de tension meurtrier qui survient dans la bande de Gaza entre le Hamas et l'État d'Israël, une question se pose : comment l'organisation islamiste se procure-t-elle les engins balistiques qu'elle tire vers Israël, alors même que le territoire est enclavé ?

"Pendant une bonne vingtaine d'année, ça a été l'Iran, qui soutenait le Hamas", explique Frédéric Encel. "L'Iran cherchait (...) à obtenir des leviers contre Israël, à jouer un rôle dans la région et à jouer un rôle en Méditerranée". Désormais, "ce n'est plus le cas, puisque le clivage entre sunnites et chiites sur l'ensemble du Moyen-Orient est devenu tellement dur (...) qu'en réalité, l'Iran n'a plus soutenu le Hamas, sunnite. L'Iran a été remplacé sur le plan financier par le Qatar, qui soutient les Frères musulmans." Des fonds qataris principalement destinés à la population palestinienne, qui seraient ainsi utilisés au profit d'objectifs militaires.

Les Émirats arabes unis, de leur côté, envoient des fonds humanitaires vers la bande de Gaza, un argent "capté par le Hamas, la seule puissance politique et institutionnelle à dominer l'intégralité de Gaza", poursuit Frédéric Encel.