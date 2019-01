"Les gens étaient heureux et anxieux à la fois" : un habitant de Libreville nous raconte la tentative de coup d'état au Gabon

Après avoir entendu le message des militaires, Serge Makaya rejoint la population dans la rue. "Nous sommes allés jusque devant l’Assemblée nationale en face de la télévision nationale." Beaucoup ont répondu à l'appel des mutins : "Si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins (...), levez vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue", invitaient-ils. Les épiceries sont également "prises d’assaut, les gens se sont approvisionnés".





"Mais les échanges de tirs entre les mutins d’un côté et les gendarmes et policiers de l’autre ont poussé les gens à regagner leurs domicile", nous explique M. Makaya. Les forces de l'ordre s'en prennent aussi aux manifestants en tirant du gaz lacrymogène et notamment à des jeunes qui avaient incendié une voiture et enflammé des pneus.





Comme beaucoup, Serge Makaya rentre chez lui et attend depuis de voir comment la situation va évoluer. "En ce moment, ça tire encore et l’hélicoptère de la Garde républicaine survole toujours la zone" nous expliquait-il ce lundi midi.





"Ça va sûrement se stabiliser mais pour combien de temps ?", se demande-t-il. La situation peut-elle se résoudre de manière démocratique et pacifique ? "On est en pleine incertitude, tout est possible", confie-t-il.