Terri Schiavo, cette autre "affaire Vincent Lambert" qui avait divisé l'Amérique

En 2003, une cour d'appel confirme la décision du premier juge demandant la fin de l'alimentation artificielle. Le 15 octobre, la jeune femme n'est plus alimentée. Six jours plus tard, Jeb Bush, frère de George Bush, alors président des USA et gouverneur de Floride promulgue une loi qui permet réalimenter Terri. Cette loi est, moins d'un an plus tard, jugée comme "inconstitutionnelle" par la Cour Suprême.





En 2005, le 25 février précisément, un juge de Floride estime que le cathéter d'alimentation doit être débranché, le mois suivant. Ce qui sera fait, le 18 mars. Mais deux jours plus tard, dans un ultime coup politique, le Congrès adopte une loi permettant à la famille Schindler de porter l'affaire devant une cour fédérale. Du 18 au 31 mars 2005, date de la mort de Terri Schiavo, ses parents multiplient les recours devant différentes cours : suprême, d'appel et fédérale. Le 30 mars, la Cour Suprême rejette l'ultime recours des parents de Terri Schiavo avant son décès. La jeune femme s'éteint le 31 mars 2005.