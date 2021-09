Le chef de l'ONU redoute un scénario similaire à l'Afghanistan au Sahel

Au Sahel, "je crains l'impact psychologique et réel de ce qui s'est passé en Afghanistan", avec la prise du pouvoir par les talibans , a-t-il dit. "Il y a un vrai danger. Ces groupes terroristes [au Sahel] peuvent se sentir enthousiasmés avec ce qui s'est passé [en Afghanistan] et avoir des ambitions au-delà de ce qu'ils pensaient il y a quelques mois", a ajouté le chef de l'ONU.

Antonio Guterres s'inquiète également des "groupes fanatisés, avec une idéologie où la mort par exemple est désirable, des groupes disponibles pour tout faire. Et on voit des armées qui se désintègrent face à eux".

"On a vu cela à Mossoul en Irak, au Mali lors de la première poussée vers Bamako, on a vu cela au Mozambique [...] Ce danger est réel et il faut penser sérieusement à ses implications sur la menace terroriste et à la façon dont la communauté internationale doit s'organiser face à cette menace", a précisé Antonio Guterres.