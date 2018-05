Test de citoyenneté britannique : Meghan Markle est-elle prête pour l'épreuve ?

Le Prince Harry et Meghan Markle vont se marier. Sa Majesté la reine Elizabeth II leur a donné son accord. Meghan Markle, quant à elle, devra se plier à quelques exigences. Pour demander la nationalité britannique, il ne suffit pas d'épouser le prince Harry. Elle devra, comme tout le monde, passer le test de citoyenneté britannique. L'actrice aura-t-elle le niveau ?



