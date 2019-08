Un homme noir tenu par une corde par des policiers : la photo qui fait scandale aux Etats-Unis

"C'est déshumanisant et traumatisant", s'insurge un internaute sous la publication du professeur, blogueur et militant Zellie Imani. Ce dernier est un activiste, qui décrit des images "écœurantes". Car elles font raisonner, dans l’esprit collectif, un bien triste passé. "Ça m’évoque les images douloureuses de chasseurs d’esclaves et d’Africains fugitifs", écrit-il. Une candidate démocrate au Congrès, Adrienne Bell , a elle-même évoqué "la colère, le dégoût et les questions" que ce cliché suscitait au sein de la communauté afro-américaine.