Texas : un homme tire "à l'aveugle" sur des passants, 7 morts et 22 blessés, selon un nouveau bilan

Sept personnes ont été tuées et 22 autres blessées, selon le dernier bilan de la police, lors d'une nouvelle tuerie à Odessa, au Texas, et ce quelques semaines seulement après celles d'El Paso et de Dayton. "Sept personnes ont été tuées, sept de nos citoyens. Ils avaient de 15 à 57 ans", a déclaré à la presse le chef de la police de la ville d'Odessa, Michael Gerke. Trois policiers figurent parmi les blessés ainsi qu'une fillette de 17 mois atteinte au visage. Samedi soir (après-midi aux États-Unis), un homme blanc âgé d'une trentaine d'années a tiré "à l'aveugle" sur des passants depuis un camion postal volé, selon la police.





La police d'Odessa et de Midland avait dans un premier temps fait état de possiblement deux tireurs, avant de se rétracter. L'homme a dans sa course changé de voiture, passant d'une Toyota à un camion postal, ce qui a créé la confusion chez les forces de l'ordre.