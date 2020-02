Thaïlande : au moins 20 morts dans une tuerie commise par un soldat

Dans la soirée de samedi, des photos et vidéos sur les réseaux sociaux montraient des scènes de panique, des personnes en train de fuir et ce qui ressemble à des rafales d'arme automatique. Le soldat a également posté des vidéos et photos de lui et plusieurs messages sur sa page Facebook: "Dois-je me rendre?", ou encore "Personne ne peut échapper à la mort".

La Thaïlande est l'un des pays les plus armés au monde, mais les tueries de masse perpétrées par des militaires contre des civils sont rares.