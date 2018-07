Enfants coincés dans une grotte depuis plus de 10 jours en Thaïlande : quelles séquelles physiques et psychologiques ?

Même discours rassurant de la part de Patrick Raffin, psychiatre spécialisé notamment sur les problématiques de l’enfance ou de l’adolescence. Selon ce dernier, la figure de l’adulte, ici donc d’un coach, dans ce type de situation est décisive. "Il est important qu’il y aitun parent ou un adulte responsable. S’il est dans son rôle, s’il reste calme, alors l’enfant le sera."





Et de citer en exemple le film ''La vie est belle'', de Roberto Benigni dans lequel un père déporté à Auschwitz rassure son fils en lui faisant croire à un jeu. Les rassurer, c’est ce qu’on fait les secours mardi matin. "Apporter de la lumière, de la sécurité, montrer que quelqu’un est là pour les aider, dire si on est mardi ou mercredi et les rassurer en disant qu’ils sont courageux. Ça c’est de l’accompagnement. On rend les choses comme avant et on évite le traumatisme".