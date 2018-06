Enfants piégés sous terre en Thaïlande : les sauveteurs espèrent avoir découvert un accès à la grotte

Si l'espoir subsiste donc, quant à une prochaine éventuelle libération, les récentes inondations dans la province de Chiang Rai (dans le Nord du pays) rendent la situation compliquée. Car le niveau de l'eau ne cesse de monter dans la cavité, où les enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans sont pris au piège depuis samedi, causant une raréfaction des poches d'air. "Le seul problème, c'est l'eau dans la grotte", a ajouté le général. Après plusieurs suspensions des opérations de plongée jeudi à cause d'un niveau d'eau trop important en dépit des pompes installées, les recherches aquatiques ont repris vendredi, dans une eau trouble n'offrant aucune visibilité.





Plusieurs appels à la prière ont été organisés. Aussi, familles et anonymes se relayent devant la grotte depuis des jours pour prier et méditer. Des moines bouddhistes se joignent même à l'assemblée et un petit autel avec des offrandes a été installé sur un flanc de la montagne. Des équipes médicales sont aussi prêtes à toute éventualité, afin d'emmener les enfants vers l'hôpital dès le sauvetage effectué.