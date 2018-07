Thaïlande : le retour à la vie des enfants de la grotte

Après plus de quinze jours de calvaire et de suspense, les enfants retrouvés dans une grotte en Thaïlande ont pris la parole lors d'une conférence de presse. Pour la première fois depuis leur sauvetage, ils ont raconté, avec beaucoup de pudeur et un humour, parfois désarmant, leur périlleuse aventure. Ils ont ainsi confié qu'il avaient seulement bu de l'eau de pluie durant les neuf premiers jours dans la cavité.



