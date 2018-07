Thaïlande : le sauvetage des enfants coincés dans la grotte de Tham Luang doit se faire dans l'urgence

Depuis leur découverte, les secouristes essayent de trouver la meilleure solution pour extraire les douze enfants et leur entraîneur d'une grotte au nord de la Thaïlande dans les plus brefs délais. Mais l'opération s'avère plus compliquée. En effet, le parcours, long de plusieurs kilomètres, se trouve être très dangereux. De plus, les risques de remontée du niveau de l'eau ne sont pas à écarter à cause de la mousson. La réserve d'oxygène constitue également un problème majeur. "Si la concentration d'oxygène passe en dessous d'un certain seuil, cela peut être dangereux pour la vie de ces garçons", affirme le chef de l’équipe de sauvetage chinoise, Wang Ying Jie. Les autorités étudient la possibilité d'une évacuation par le haut, leur dernier recours.



