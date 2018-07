Thaïlande : le sauvetage des enfants s'annonce difficile

L'opération de sauvetage des enfants coincés dans une grotte en Thaïlande a débuté à 5 heures du matin ce 8 juillet 2018. Les conditions météo et le niveau de l'eau dans la grotte ont motivé la décision des sauveteurs. Risquée, cette opération nécessitera deux ou trois jours afin d'être menée à bien. En effet, les douze enfants et leur entraîneur sortiront un par un et seront escortés chacun de deux plongeurs. Plus de détails avec Alban Alvarez, envoyé spécial en Thaïlande.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.