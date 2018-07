Thaïlande : les 12 enfants et leur entraîneur piégés dans une grotte retrouvés sains et saufs

Tous sains et saufs. Une issue aussi heureuse était à peine imaginable. Coincés depuis neuf jours dans une grotte de la région de Chiang Rai, en Thaïlande, les douze adolescents et leur entraîneur de foot ont été retrouvés et secourus. C'est le gouverneur de la région qui a annoncé la bonne nouvelle lundi après-midi. "Nous les avons retrouvés tous les 13 sains et saufs", a déclaré Narongsak Osottanakorn, au milieu des cris d'enthousiasme des secouristes.