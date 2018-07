Thaïlande : les enfants dans la grotte sont tous en "bonne santé"  

Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur par des plongeurs britanniques, émaciés mais "sains et saufs", à plus de quatre kilomètres à l'intérieur de la galerie. Ils s'étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang, dans cette zone de forêt tropicale dense, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson et aucun contact n'avait depuis pu être noué avec eux.