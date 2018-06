Thaïlande : les secouristes se rapprochent des enfants bloqués dans une grotte

Après avoir été piégés par des pluies diluviennes, douze garçons et leur entraîneur de football sont bloqués depuis une semaine dans la grotte de Tham Luang, en Thaïlande. Pour l'heure, aucun contact n'a encore pu être établi avec eux. Mais les sauveteurs ont tout de même réussi à se rapprocher de la zone où ils se seraient réfugiés. Des plongeurs britanniques et des soldats américains sont venus prêter main forte aux secouristes thaïlandais mobilisés jour et nuit.



