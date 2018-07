Thaïlande : qui sont les secouristes qui ont retrouvé les enfants et leur entraîneur au fond de la grotte inondée ?

Rick Stanton, pompier originaire de Coventry, avait déjà aidé à sauver six soldats britanniques pris au piège dans une grotte au Mexique en 2004. Considéré comme un expert mondial en sauvetage, le quinquagénaire avait été anobli par la reine. "Qui aurait pensé qu'en me passionnant pour la spéléologie, ce hobby m'amènerait partout dans le monde et me fasse gagner des récompenses, et maintenant une distinction?", s'exclamait-il en 2012 dans les colonnes du Coventry Telegraph.





Il avait alors confié au journal que sa mission la plus périlleuse s'était déroulée en France lorsqu'il avait essayé de retrouver en 2010 le spéléologue Eric Establie, parti explorer une grotte des gorges de l'Ardèche et bloqué à son retour par un éboulement. Selon des médias britanniques, il faisait déjà équipe à l'époque avec John Volanthen, un ingénieur de Bristol, d'une quarantaine d'années. "Moi et un autre plongeur avons été là pendant dix jours et c'était une période vraiment stressante. C'était une plongée très dangereuse et une grotte très dangereuse", avait raconté Rick Stanton au Coventry Telegraph. Eric Establie avait finalement été retrouvé noyé.