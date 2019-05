Thaïlande : Rama X couronné roi

En Thaïlande, le couronnement de Rama X s'est fait dans la matinée du samedi 4 mai 2019. La cérémonie s'est déroulée dans le plus strict respect de la tradition, où se mêlent rites bouddhistes et brahmanistes. En succédant à son père, il est devenu l'homme fort du pays. Redoutable politicien, il s'est imposé à l'armée et a supprimé de la constitution des amendements qui encadraient son pouvoir.



