Thaïlande : un sauvetage à haut risque

Au nord de la Thaïlande, douze adolescents, des footballeurs amateurs et leur entraîneur, sont piégés dans une grotte inondée. Après neuf jours de recherches, ils viennent d'être retrouvés sains et saufs. Mais, surpris par une soudaine montée des eaux, le groupe est toujours coincé sous terre à quatre kilomètres de la sortie. Les fortes pluies attendues sur place ne devraient pas faciliter leur évacuation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.