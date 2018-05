Thierry Breton : "La décision de Donald Trump sera lourde de conséquence"

C'est sans grande surprise que Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le mardi 8 mai 2018. Le Président américain a même laissé planer la menace de "sanctions supplémentaires" pour tout pays qui va commercer ou investir en Iran. Alors, à quoi faut-il s'attendre sur le plan économique mondial ? Puis, l'Europe a-t-elle les moyens de s'affranchir de ces nouvelles pénalités américaines ? "Il ne faut pas se cacher, cette décision du président Trump est une décision qui sera lourde de conséquence", a jugé Thierry Breton, PDG d'ATOS et ancien ministre de l'Économie. Et d'ajouter, "je n'ai aucun doute que les sanctions sont appliquées, sauf si les Européens ont une réponse coordonnée et puissante".



