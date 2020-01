"This is not a method !" : avant celui d'Emmanuel Macron, le célèbre coup de colère de Jacques Chirac à Jérusalem

La séquence rappelle presque exactement, et pour les mêmes motifs, le coup de colère resté célèbre de son prédécesseur. Le 22 octobre 1996, lors d'un déplacement dans la vieille ville de Jérusalem, Jacques Chirac s'était lui aussi emporté contre les forces de sécurité du pays. Alors qu'il déambulait et souhaitait faire un bain de foule auprès de la population arabe de la ville, l'ancien président s'était passablement énervé d'en être empêché par la sécurité israélienne.

"What do you want ? Me to go back to my plain and go back to France ?" s'était-il emporté dans un accent approximatif resté dans les mémoires. "This is not a method ! This is provocation !" avait ajouté le chef de l'Etat.

Cette sortie de Jacques Chirac en forme d'incident diplomatique était dans toutes les têtes lors de l'escarmouche entre Emmanuel Macron et les policiers, mercredi. Pour autant, la situation est rapidement revenue à la normale. L'actuel chef de l'Etat a pu poursuivre sans encombre la suite de sa déambulation dans Jérusalem-Est, toujours accompagné par la sécurité israélienne.