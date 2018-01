Le djihadiste Thomas Barnouin dit avoir tenté de quitter Daech quand il a "compris que c'étaient des criminels"

Visiblement las, l'Albigeois d'origine, réputé proche des frères Clain (à qui l'on doit notamment la revendication des attentats du 13 novembre), membre de la filière d'Artigat dirigée par "l'émir blanc" Olivier Correl, raconte, en anglais, son parcours à son interrogateur : "J'ai combattu pour Daech pendant quatre ans. Puis j'ai compris que c'étaient des criminels et j'ai essayé de les quitter."





Et avant ? Il dit avoir étudié "l'histoire et les langues arabes en France", où il était "marié avec deux enfants", qu'il a emmenés avec leur mère en Syrie, où il en a d'ailleurs eu deux autres. S'il se confie peu - en tout cas dans l'extrait - sur son rôle au sein de Daech, il est en revanche plus disert sur les années précédentes : "Je suis né dans une famille chrétienne et je me suis converti à l'islam en 1999. Puis j'ai été étudié en Arabie Saoudite entre 2003 et 2006, et je me suis converti à l'idéologie djihadiste en 2005."