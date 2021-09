Tintin, Astérix, Lucky Luke... jugés offensants pour les Amérindiens, 5000 livres jeunesse détruits au Canada

Dans l'une des écoles, s'est même tenue "une cérémonie de purification par la flamme" afin de brûler une trentaine de livres bannis pour œuvrer à la "réconciliation", a révélé mardi 7 septembre Radio Canada. Les cendres ont servi comme engrais pour planter un arbre et ainsi "tourner du négatif en positif". Une vidéo destinée aux élèves expliquait la démarche : il s'agissait d'"enterrer les cendres du racisme, de la discrimination et les stéréotypes dans l'espoir de grandir dans un pays inclusif où tous pourront vivre en prospérité et en sécurité".

Des cérémonies semblables devaient se tenir dans chacune des écoles, mais la pandémie les a reportées à plus tard. L’idée initiale de brûler tous les livres a aussi été écartée, par crainte de susciter un tollé chez les parents d’élèves et les enseignants. "Il s’agit d’un geste de réconciliation avec les Premières Nations, et un geste d’ouverture envers les autres communautés présentes dans l’école et notre société", a justifié, auprès de la radio nationale, Lyne Cossette, la porte-parole du Conseil scolaire, ajoutant que "les ouvrages retirés des bibliothèques avaient un contenu désuet et inapproprié".