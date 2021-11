Tir de missile russe : le droit international permet-il de sanctionner des méfaits commis dans l'espace ?

La Russie a-t-elle les moyens de détruire à l'aide d'un missile un satellite en orbite autour de la Terre ? Oui, de toute évidence, surtout si l'on s'appuie sur l'opération menée le 15 novembre et qui a conduit Moscou à réduire à néant un ancien objet spatial soviétique. Problème : cette mission a conduit à la dissémination de milliers de débris, qui se sont répandus et ont même fait craindre pour l'intégrité de la station spatiale internationale, l'ISS.

La ministre des Armées, Florence Parly, est montée au créneau, comme de nombreux autres dirigeants. "L’espace est un bien commun", a-t-elle asséné . "Les saccageurs de l’espace ont une responsabilité accablante en générant des débris qui polluent et mettent nos astronautes et satellites en danger". Si la France s'est émue de cette opération, en contradiction avec des principes fondateurs du droit de l'espace, il lui est pourtant difficile de s'en prendre à la Russie. Comme à tout autre État qui viendrait à commettre des méfaits à des dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes.

L'espace, une zone de non-droit ? Loin de là. Spécialiste de la question, Raphaël Costa explique à LCI que dans les années 1960 et 1970, ce sont pas moins de "cinq traités internationaux sur le sujet qui ont vu le jour, négociés au sein des Nations unies".

L'enseignant en droit public à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines glisse qu'à l'époque, "en pleine course à la Lune et afin d'éviter une Guerre froide étendue à l'espace, les grands blocs se sont mises à rédiger des textes censés permettre de réguler la zone". Le premier d'entre eux date de 1967 : il s'agit celui que l'on nomme aujourd'hui communément le Traité de l'espace, prévoyant notamment l'interdiction d'envoyer du personnel militaire dans l'espace, ou bien encore de ne pas apporter d'armes sur les corps célestes. Il fait toujours office de référence à l'heure actuelle, "signé et ratifié par plus de 110 États, parmi lesquels tous ceux qui ont activité spatiale".

Pour Raphaël Costa, la destruction de son satellite par la Russie, avec tous les débris qu'elle a engendrés, viole plusieurs dispositions de ce texte. "Sur la question propre des débris et de leur création, le problème est que le Traité de l'espace ne dit rien", note le spécialiste. "L'article 9 peut néanmoins s'y rapporter par extension, puisqu'il précise qu'il ne faut pas porter préjudice à l'activité spatiale des autres États, ce qui est théoriquement le cas avec l'action russe de ces derniers jours." Il renvoie par ailleurs à d'autres articles, qui pourraient selon la lecture que l'on en fait avoir été non respectés.